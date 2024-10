Umjubelte "Zauberflöte" in Linz: Die Musik steht auch optisch im Zentrum

Von Helmut Christian Mayer

Schon während der Ouvertüre zur "Zauberflöte" muss der kleine Mozart am Linzer Landestheater unter Aufsicht des gestrengen Vaters, es ist Sarastro, Klavierüben bis er erschöpft am riesigen Klavier einschläft. Aus diesem steigt danach Tamino heraus. Riesige, glitzernde Blätter und ein Sternenhimmel dominieren dann die Bühne: Es sind märchenhafte, poesie- und phantasievolle Bilder und Kostüme (Ausstattung: Karine Van Hercke) und Ideen, die in dieser Inszenierung faszinieren und Staunen machen. Dazu trägt auch magisches Licht bei.