"Moskitos" im Akademietheater: Chaos und Hölle menschlicher Beziehungen

Beide liegen im Dauerclinch mit ihrer Mutter Karen (großartig: Barbara Petritsch), die einst auch eine ambitionierte Wissenschafterin war, aber ihr Mann den Nobelpreis bekam, und die jetzt an Inkontinenz und Gedächtnisverlust leidet. „Nein, die Liebe ist nicht die stärkste Kraft im Universum“, sagt sie nachdenklich. „Sie ist nur etwas, das wir erfunden haben, um uns zu helfen, das Chaos zu überwinden.“

Diese Erkenntnis bleibt aber ohne Konsequenz in der Familie im emotionalen Dauernotstand nahe am Nervenzusammenbruch. Karriereträume, Beziehungsprobleme, Fragen um Schicksal und Schuld, das plötzliche Verschwinden von Alices Teenager-Sohn Luke (Felix Kammerer), der ewig unverstanden, verhaltensauffällig, aber hochbegabt patschert durch den Tag tölpelt: All das führt zu Szenen großer Dramatik.

Die Familie ist dabei tragikomischer Kampfplatz. Eigentlich will das Stück viel zu viel erzählen, aber dank präzise gestalteter Beziehungskonstellationen und scharf geschliffener Dialoge gibt es auch viel zu lachen. Und die Figuren verharren nicht in den Rollenklischees.

In der aufgeheizten Konfliktzentrifuge geht es um Teilchenphysik und Kindstod, Autismus und globale Vernetzung, Fake und Fakten, Atomkerne und das Phänomen Angst.

Und um die Dummheit.