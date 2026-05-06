"Mortal Kombat 2": Johnny Cage hätte lieber einen Stuntman

Wenn Johnny Cage den Stinkefinger hebt, dann nur, um sich damit die Sonnenbrille zu richten. Ansonsten möchte er lieber an keinen Kampfhandlungen teilnehmen, weil: „Ich bin ja nur Schauspieler. Die Kämpfe haben für mich die Stuntmen erledigt.“

Doch die flotte Fortsetzung „Mortal Kombat 2“ lässt keine Ausreden gelten. Karl Urban spielt mit dem Charme eines gealterten James Dean die ikonische Rolle von Ex-Martial-Arts-Kämpfer Johnny Cage und stürzt sich – zögerlich, aber doch –, ins tödliche Turnier, um die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Denn natürlich geht es wieder um den Kampf der Erde gegen die Außenwelt.