Monet: Der das Licht auf die Leinwand bringt

Was 500 Jahre lang Kunstverständnis war, gilt für Monet nicht mehr. Er löst sich vom Gegenstand. Land, Wasser und Luft verschmelzen bei ihm zu ätherischen Farbmassen. Er blickt nicht zurück, ist ganz im Hier und Jetzt seiner Gegenwart, konzentriert sich mit Neugier zunächst auf das Zeitgenössische, das die Zeitgenossen als nicht bildwürdig gering schätzen: die pulsierende Großstadt oder eine Eisenbahn im Schnee.

Faszinierend sein Bild vom Eisstoß auf der Seine im Katastrophenwinter 1879/ 80, „wo wir sehen, wie vielfarbig Schnee sein kann“, so Schröder mit einem Querverweis auf Caspar David Friedrich. „Bei Monet ist das Eis olivgrün, bräunlich sind Schnee und Wasser.“

Auch auf anderen Winterbildern findet sich nur wenig Weiß, mehr ein helles und dunkles Blau und Rosa. Als gelte es zu beweisen: Der Schatten ist farbig. Der Schnee hat Farbe.

Er stellt alles dar, wie er es empfindet und gelangt, so Schröder, an „die Kante zur abstrakten Malerei“. In den letzten Jahren, als sich Monet weigert, Bilder zu verkaufen, wohl so auch Kontroversen vermeidet, die seine Radikalität in der Kunstwelt provoziert hätte, spielte Rot als komplementärer Kontrast zu Grün eine wichtige Rolle.

Um 1915 hatte er Rot noch in vielfältigen Abstufungen und Schattierungen bis zu Violett eingesetzt. Am Ende ist Rot stets auch ungemischt auf der Leinwand zu sehen, wobei die Kontraste gesteigert erscheinen.

Besonders berührend sind die Arbeiten der letzten sechs Lebensjahre, die erst lange nach Monets Tod 1926 bekannt geworden sind.

Was dunkler und düsterer als zuvor wirkt, ist für Schröder „vergleichbar mit dem Spätwerk Beethovens, als der taube Komponist plötzlich völlig neue Klangwelten zustande bringt, indem er die inneren Töne zu Papier bringt“.

Ähnlich bei Monet: Seine Bildkompositionen weisen schon in die nächste Epoche der Kunstgeschichte, in den abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman oder einer Joan Mitchell.

Die exzessiv-expressive Farbigkeit im Spätwerk sei nur zum Teil auf die Fehlsichtigkeit des am grauem Star leidenden Malers zurückzuführen, sagen die Kunsthistoriker. Sie sei vielmehr Ausdruck eines Künstlers, der auch im hohen Alter noch so wach und kreativ wie eh und je gewesen ist.

Oder anders ausgedrückt von Schröder: „Ein Bild ist vor allem Pigment auf einer Leinwand und nicht die Wiedergabe eines Motivs. Ein Bild ist ein Bild – und nicht das, was es darstellt.“