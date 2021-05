Moby warnt: „Dieser Planet ist das einzige Zuhause, das wir haben“

Deshalb liegt der Schwerpunkt der Songs von „Reprise“ auf Mobys melancholischeren Songs, wobei aber auch der Dance-Track „Go“ getragen von einem Perkussion-Teppich im klassischen Gewand an Kraft gewinnt. Weitere Highlights sind „The Lonely Night“, das Kris Kristofferson und Mark Lanegan interpretieren, und David Bowies „Heroes“.

Mit dieser einzigen Coverversion wollte Moby dem 2016 verstorbenen Bowie ein Denkmal setzen. „Als ich 14 war, hatte ich meinen ersten Job. Ich habe in einem Golf-Club gearbeitet, genau so lange, bis ich mir drei von Bowies Alben leisten konnte. Seit damals liebe ich seine Musik. In den späten 90ern sind wir Freunde geworden. Wir waren Nachbarn, miteinander auf Tour und sind 2001 bei einem Benefizkonzert für das Tibet House in New York aufgetreten. Um dafür zu proben, kam David in mein Apartment und wir spielten ,Heroes’. Dass der Song auf ,Reprise´ ist, ist eine Erinnerung an einen der schönsten Momente meines Lebens: Als ich um zehn Uhr Früh mit dem besten Musiker aller Zeiten auf meiner Couch gesessen bin und mit ihm einen seiner besten Songs gespielt habe.“