Mit William Shakespeare einmal um den Globus reisen

Ein Theatererlebnis der besonderen Art tourt derzeit wieder durch Niederösterreich: Auf der Ladefläche eines Lkws kann man an nur einem Abend alle Werke des englischen Dramatikers William Shakespeare – natürlich in humoristischer Kurzfassung – sehen und das dazu noch gratis.

Möglich macht dies das aus drei Schauspielern bestehende Lastkrafttheater: Mit einem Arge-LogCom-Lkw reist es noch bis 7. Juni zu insgesamt neun malerischen Plätzen des Bundeslandes. Bei Schönwetter finden die Vorstellungen draußen statt, im Notfall stehen aber für das Publikum auch Ausweichquartiere zur Verfügung. "Das Schöne ist, dass wir das Theater direkt zu den Menschen bringen. Natürlich ist es eine Herausforderung, auf einem Lkw zu spielen. Aber unsere Bühne liegt in einer Höhe von 1,10 m bis 1,30 m, das heißt: Hier sieht wirklich jeder gut", erzählt der Schauspieler Max Mayerhofer lachend.

Er selbst verkörpert in der ungewöhnlichen Collage "Unterwegs mit Shakespeare", die am heutigen Muttertag in Reichenau an der Rax zu sehen ist, unter anderem sowohl den verliebten Romeo, den tragischen Dänen-Prinzen Hamlet, eine bösartige Hexe und die dralle Cordelia aus "König Lear".

Weitere Figuren aus dem shakespeareschen Kosmos werden von Manuela Seidl und David Czifer dargestellt.

Die ausufernden Dramen des Briten werden hier kurzerhand als schwungvolles Bollywood-Musical, als texanisches Bauernstück oder im Sinne des traditionell japanischen Nō-Theaters inszeniert.

Info: Noch bis 7. Juni in diversen Gemeinden in NÖ, Eintritt frei. Alle Spielorte unter: www.lastkrafttheater.com