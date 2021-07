"Mary Poppins" ab Oktober im Ronacher

Um die Welt etwas besser zu machen, schuf die Schriftstellerin Pamela L. Travers, die Wert auf die Feststellung legte, sie habe "niemals für Kinder geschrieben", einst die patente Dame mit dem Schwebeschirm – das zweifellos verrückteste und beliebteste Kindermädchen der Literatur.

Kapriziös und geheimnisvoll bringt sie mit ihren magischen Fähigkeiten den Kindern unaussprechliche Wörter bei, zaubert bittere Medizin süß, bringt sie zum Lebenskünstler Bert ...

"Sie erschließt den Kindern eine Welt voller Magie und lehrt sie, die Welt anders zu sehen und bereit zu sein, Neues zu entdecken", so die Dramaturgin Elisabeth Gruber.

Der technische Aufwand und der Support von Disney & Cameron Mackintosh ist beeindruckend: "621 Manntage zu jeweils acht Stunden waren zur Installation der in zwölf 16-Tonnen-Trucks angelieferten Bühnentechnik nötig", erzählt Gruber. "420 historische Kostüme aus dem Jahr 1912 sind im Einsatz. Und 48 Maschinen in mehr als 50 Bildern führen 355 Bewegungen in 140 Minuten aus."

Allein zwölf Techniker sorgen dafür, dass Bert die Wand hinaufgehen und Mary durch die Lüfte fliegen kann. Kurzum: Dass die Illusion einer Welt voller Magie perfekt wirkt.

"Das ist sicher eines der aufwendigsten Stücke, das wir jemals gemacht haben", sagt Struppeck. "Wir mussten durch die Unterstützung nicht alles selber bauen, was auch gar nicht möglich gewesen wäre."

Und wie lange wird das Stück im Ronacher zu sehen sein? Nach den Erfahrungen mit einer allzu frühzeitig enden wollenden Publikumsnachfrage zuletzt bei "Natürlich blond" und "Der Besuch der alten Dame" kalkuliert man vorsichtig und plant nur für eine Saison.