Mit Meerschweinchen durchs neue Jahr

Gab es in Sachen Optik eine Mindestanforderungen an die Meerschweinchenmodels?

Ja, wir haben sehr lange und hartnäckig nach langhaarigen Meerschweinchen gesucht. Diese sind leider nicht mehr so ganz im Trend und daher eher schwer zu finden. Schlussendlich wurden wir zirka fünf Autostunden von Berlin entfernt fündig.

Woher stammen die Tiere. Sind das Hausmeerschweinchen?

Sie stammen von Regina Agethen. Sie züchtet und umsorgt sie sehr liebevoll in einem schönen, großen Bauernhof und hat zirka 120 von ihnen.