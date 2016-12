Mit Kaiser und Keith in das neue Jahr

ORFeins setzt ab 20.15 Uhr wieder auf den speziellen Charme von Robert Palfrader als Kaiser Robert Heinrich: In der Wir sind Kaiser – Silvesteraudienz sind diesmal Reinhold Messner, Bülent Ceylan, Jorge Gonzalez und Claudia Jung zu Gast.

Um 22.25 Uhr zeigt ORFeins die traditionelle Mundl-Silvesterfolge, um 23.20 Uhr den Sketch-Klassiker aus dem Jahr 1963, Dinner For One: Butler James (Freddie Frinton) serviert tollpatschig das Menü zu Miss Sophies (May Warden) 90. Geburtstag.

ORF 2 setzt mit dem Silvesterstadl traditionell auf Schlager und volkstümliche Musik, heuer erstmals mit Moderator Jörg Pilawa und Francine Jordi. Das musikalische Programm bestreiten Die jungen Zillertaler, Spider Murphy Gang, DJ Ötzi, Nik P., die Paldauer u.v.m.

3sat zeigt ab 6 Uhr in der Früh Pop- und Rockkonzerte, Highlights sind ein Konzert der Rolling Stones (20.15 Uhr), von Queen (22.05 Uhr), Adele (23.15).

ServusTV unterhält ab 20.15 Uhr mit Austro Pop. Auf ein Seiler-und-Speer-Konzert (20.15 Uhr) folgen die Musikshow "Best Of Austropop-Hits" und ein Konzert von Rainhard Fendrich & Band (23.05 Uhr).

Alt und jung

Älteres Publikum möchte ORF III mit der Show Prosit Neujahr mit Ihrem Star unterhalten: Otto Schenk, Peter Weck, Lotte Tobisch u. a. sind bei Christa Ludwig Gast. Um 21.40 Uhr folgt Die Fledermaus (1972).

Ein jüngeres Publikum im Auge haben die Privatsender mit Spielfilm-Event-Programmierung: ATV zeigt Scary Movie 1 & 2 (20.15 / 21.55 Uhr), Puls4 Harry Potter und der Stein der Weisen (11.45 Uhr), Harry Potter und die Kammer des Schreckens (14.40 Uhr), Harry Potter und der Gefangene von Askaban (17.45 Uhr) und Harry Potter und der Feuerkelch (20.15 Uhr). Auf Sat.1: Shrek der Dritte und Shrek 2 (20.15/21.55).

Foto: [M] ORF