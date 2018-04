"Gröblich missbraucht": Musikuniversität entließ Cellisten

Einem Cellisten der Wiener Philharmoniker wird vorgeworfen, seine Macht als Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) missbraucht zu haben.

Auf Anfrage des KURIER wurde am Montag diese Stellungnahme veröffentlicht: "Die mdw hat sich am 18.04.2018 mit sofortiger Wirkung von einem Professor, einem Mitglied der Wiener Philharmoniker, getrennt. Er hat seine Stellung als Universitätsprofessor gröblich missbraucht."

Rektorin Ulrike Sych begründet ihre Entscheidung dahingehend, dass die Musikuniversität eine Haltung vertrete, "die in Bezug auf die Wahrung der Würde und der Rechte von Menschen nicht verhandelbar ist“.

Zu den detaillierten Gründen der Trennung will Sych keine weiteren Angaben machen.

In der Folge hat die Staatsoper den Musiker dienstfreigestellt. Dies berichtete zunächst der Publizist Norman Lebrecht auf seinem Blog "Slipped Disc". André Comploi, Pressesprecher der Staatsoper, bestätigt dies: "Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien hat uns am Mittwoch, 18. April, darüber informiert, dass ein Musiker des Orchesters der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker mit sofortiger Wirkung als Lehrender an der mdw entlassen wurde. Wir haben umgehend damit begonnen, die Faktenlage zu prüfen und alle Informationen zusammenzutragen, die mit dieser für uns sehr überraschenden und bedauernswerten Nachricht zusammenhängen. Bis zur Klärung des Sachverhalts hat die Geschäftsführung der Wiener Staatsoper den Musiker im Einvernehmen und bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt. Die Wiener Philharmoniker teilen diesen Schritt."

KURIER-Informationen zufolge handelt es sich um einen Cellisten. Er arbeitete bereits seit mehreren Jahren als Universitätsprofessor - und spielt nebenbei in einem Quartett.