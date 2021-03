Mira Lu Kovacs fragt: „Welche Freunderlwirtschaft wird da betrieben?“

Auf die Rettung der Pop-Szene durch die Kulturpolitik wartet sie aber nicht mehr: „Wenn ich sehe, was bei Sportveranstaltungen möglich ist, dass die Salzburger Festspiele stattfinden können, frage ich mich schon: Welche Freunderlwirtschaft wird da betrieben? Aber in Österreich war Pop immer schon außen vor, während klassische Musik hochsubventioniert wird. Man unterscheidet immer noch zwischen ernster und Unterhaltungsmusik! Das sagt schon alles. Pop wird nicht ernst genommen. Das sehe ich auch daran, dass wir mit 5K HD viel höhere Gagen für Auftritte bekommen als mit My Ugly Clementine, weil wir mit 5K HD in die Kategorie Jazz fallen. Ich bin bei allen dabei, und die Arbeit ist dieselbe. Aber sie wird anders bemessen.“