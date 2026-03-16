Kultur

Michaela Mayr wird neue Chefin der Nationalbibliothek

Ihre Vorgängerin Johanna Rachinger wurde aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.
16.03.2026, 09:47

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PK ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK: MAYR

Zusammenfassung

  • Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek und folgt Johanna Rachinger nach.
  • Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer der ÖNB, seine dritte Funktionsperiode beginnt 2026.
  • Auch Leitungspositionen im MAK, Belvedere und mumok werden demnächst neu besetzt.

Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag bekannt. 

Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden war. Für den Posten gab es 23 Bewerbungen, darunter 16 Frauen. 16 Bewerbungen kamen aus Österreich. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.

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Mayr, Jahrgang 1977, hatte zuletzt bereits die interimistische Leitung der ÖNB inne. Beide Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Starkels dritte Funktionsperiode beginnt nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages mit 1. Oktober 2026.

Auch die wissenschaftliche Leitung des MAK - Museum für angewandte Kunst, die wissenschaftliche und wirtschaftlichen Leitungen des Belvedere sowie die wirtschaftliche Leitung des mumok - Museum für angewandte Kunst werden demnächst entschieden.

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