Michaela Mayr wird neue Chefin der Nationalbibliothek

Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag bekannt.

Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden war. Für den Posten gab es 23 Bewerbungen, darunter 16 Frauen. 16 Bewerbungen kamen aus Österreich. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.