Bundesmuseen verzeichnen Besucherrekord

Mit 8.441.175 Besuchen haben die Österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek im Jahr 2025 neuerlich einen Rekordwert und ein Plus von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Das wurde am Montag vom Kulturministerium bekanntgegeben, wo man Faktoren wie "zahlreiche Sonderausstellungen" oder "die positive Entwicklung der Verkäufe der Bundesmuseen-Card" als Gründe für diese Entwicklung sieht.

Besucherrekorde wurden in der Österreichischen Galerie Belvedere, wo man mit 2.030.522 Besuchen und einem Plus von 8,7 Prozent erstmals die Zwei-Millionen-Grenze übertreffen konnte, sowie im MAK - Museum für angewandte Kunst erzielt. Letzteres konnte seine Besuchszahlen gegenüber 2024 sogar um 15,3 Prozent auf 201.169 steigern. Auch der KHM-Museumsverband hatte ein Rekordjahr und konnte ein Plus von insgesamt 8,98 Prozent auf 2.129.677 Eintritte verzeichnen. Das Haupthaus erzielte den Ministeriumsangaben zufolge ein Plus von 13, das Ephesos Museum eines von 16 Prozent. Im Theatermuseum sorgte die Ausstellung zu Johann Strauss bis zur renovierungsbedingten Schließung des Hauses für ein Plus von 31 Prozent.