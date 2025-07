Das Prinzip ist ähnlich wie in einer Bibliothek: Ohne Voranmeldung kann jeder und jede in der Artothek vorbeischauen. Für drei Euro pro Monat und pro Bild können hier Kunden temporär Kunst zu sich nach Hause mitnehmen. Pro Haushalt dürfen maximal vier Kunstwerke ausgeliehen werden, längste Leihperiode: zwölf Monate. Spätestens danach kommen die Werke wieder zurück in die Artothek und können von anderen Interessenten mitgenommen werden.

1.900 Kunstwerke

Ausborgen kann jeder mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Wien und im Umkreis von 25 Kilometern. Für das erste Mal braucht man Meldezettel und Lichtbildausweis. Danach kann man gleich starten, die insgesamt fast 1.900 Werke durchstöbern – zumindest jene von ihnen, die gerade nicht ausgeliehen sind. Denn in der Regel ist meist die Hälfte vergeben.