Kulturmanager-Gehälter: Wer 2023 und 2024 am meisten verdiente

Exakt 333.758,60 Euro jährlich verdiente der Bundeskanzler der Republik Österreich in den Jahren 2023 und 2024. Die Spitzen in den staatsnahen Kultureinrichtungen kamen mit ihren Gehältern an diese Summe kaum heran, wie der aktuelle Einkommensbericht des Rechnungshofs (RH) zeigt. Eine Ausnahme gibt es: Sabine Haag konnte in ihrem Abschiedsjahr als KHM-Generaldirektorin die Messlatte reißen. Haag kam 2024 als Chefin des Museumsverbands des Kunsthistorischen Museums auf ein Brutto-Einkommen von 353.000 Euro - und überflügelte den Kanzler damit um knapp 20.000 Euro. 2023 waren es immerhin 300.500 Euro. Seit Jahresbeginn 2025 führt Jonathan Fine den Kulturtanker. Apropos Kulturtanker: Absoluter Spitzenreiter in der Gehaltstabelle ist eigentlich der ebenfalls Ende 2024 abgetretene Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder. Bei ihm waren es 2023 mit 701.300 Euro gar mehr als das Doppelte des Kanzlersalärs, 2024 stieg er mit 360.800 Euro aus. Diese Summen sind aber insofern nicht aussagekräftig, da laut RH auch eine ausbezahlte Lebensversicherung und eine Urlaubsentschädigung darin enthalten sind.

Haag, Rachinger, Rollig im Spitzenfeld der Museumschefinnen Weit vorne im Klassement liegt auch Johanna Rachinger. Als Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek - eine Sturzverletzung zwang sie kürzlich zur vorzeitigen Aufgabe des Postens - erhielt sie 274.200 Euro (2023) bzw. 274.300 Euro (2024). Belvedere-Chefin Stella Rollig lag in beiden Jahren bei 240.000 Euro, Karola Kraus als mumok-Hausherrin bei je 203.000 Euro. Kraus übergab das Zepter im heurigen Oktober an Nachfolgerin Fatima Hellberg.

Ein ähnliches Gehalt bezog 2023 und 2024 Katrin Vohland, die als Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums auf ein Brutto-Jahreseinkommen von 200.400 Euro kam. Amtskollege Peter Aufreiter vom Technischen Museum verdiente je 195.600 Euro. Durchschnittswerte Nicht ganz so einfach ist es beim MAK. Da mit Lilli Hollein als wissenschaftliche und Teresa Mitterlehner-Marchesani als wirtschaftliche Leiterin in den betreffenden Jahren zwei Frauen an der Spitze des Hauses tätig waren - letztere Position hat seit März Gregor Murth inne -, wird im RH-Bericht hier nur ein Durchschnittswert der beiden Posten angegeben. Der steigerte sich von 180.000 Euro (2023) auf 185.600 Euro (2024). Im Theaterbereich war noch am ehesten Bogdan Roščić auf Tuchfühlung mit dem Bundeskanzler. Der Staatsoperndirektor wurde mit einem Einkommen von 271.100 Euro (2023) bzw. 289.500 Euro (2024) bedacht. Volksoperndirektorin Lotte de Beer wurde mit 220.700 Euro (2023) respektive 215.000 Euro (2024) entlohnt.