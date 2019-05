Michael Niavarani wird Chef des Kabarett Simpl

Michael Niavarani übernimmt das Kabarett Simpl. "Nach mehr als 15 Jahren kehrt Michael Niavarani als künstlerischer Leiter zurück an das Kabarett Simpl", hieß es in einer Aussendung. Mit der Theatersaison 2019/20 übernimmt er das "älteste durchgängig bespielte Kabarett der Welt."

"Sich wieder um den Simpl zu kümmern, neue Kabaretttexte für das ,größenwahnsinnig gewordene Nudelbrett' ( Karl Farkas) zu schreiben, ist wie nach Hause kommen", wird Niavarani zitiert. Er wolle u.a. eine Parodie auf "Game Of Thrones" auf die Bühne bringen. Und er bringt Harald Schmidt ins Simpl: "Wir werden uns wieder in einigen frei assoziierten Gesprächen auf der Simpl-Bühne verlieren. Was für eine Karriere: Vom Burgtheater in die Wollzeile."