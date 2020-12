Michael Niavarani: "Weltuntergang ist immer ein gutes Thema"

Als „Witzearchäologe“ erklären Sie im Buch viele Anspielungen von vor 150 Jahren, die heute nicht mehr sofort zu verstehen sind.

Das ist das Schicksal der Komödie: Dass in der Theaterliteratur eher die Tragödien überbleiben, weil die Komödie ohne direkte Anspielungen auf die Zeit nicht auskommt. Und der Lacher in der Komödie hauptsächlich dadurch entsteht, dass das Bühnengeschehen sehr direkt mit dem Leben der Menschen im Publikum zu tun hat. Nestroy hat viele Pointen und Sätze, die zeitbezogen waren, aber den Menschen, wie er ist, beschreiben. Die versteht man heute auch ohne Fußnote.

Dabei hatte er mit seinen 83 Stücken eigentlich mehr Misserfolge als Erfolge.

Aber selbst in den Stücken, die das Publikum nicht angenommen hat, gibt es großartige Szenen. Er hat das Handwerk der Komödie großartig beherrscht.

Und wie muss man sich Nestroy, der nahezu jeden Abend auf der Bühne stand, privat vorstellen?

Schüchtern. Sehr höflich. Auch privat immer elegant gekleidet. Ein Frühaufsteher. Er hat gerne Karten gespielt, allerdings schlecht, und dabei viel Geld verloren. Er war ein Komikerstar, den man auf der Straße erkannte. Und er hatte eine große Libido.

Seine Affären waren ja stadtbekannt.

Ja. Und als ich selbst einmal betrogen wurde, hat mir Nestroy ein bisserl geholfen: „Was tut man in so einer Lage? Kleine Seelen lamentieren, hochherzige Männer nehmen sich eine andere, und die ganz großen Geister haben schon immer eine im Vorrat, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich war großer Geist, ohne es zu wissen.“

Ein zutiefst menschlicher Moment, den er da komödiantisch in einer Wiener Posse beschreibt.

Wie er die Menschen charakterisiert, das ist wirklich ganz nah an der menschlichen Seele. Und noch komisch. Hätte Nestroy nicht Possen geschrieben, und die auf Wienerisch, würde er in der Weltliteratur gleichwertig neben Schiller, Goethe und Shakespeare stehen. Aber weil er halt ein Komödiant und kein Literat war, und weil ihn das Schreiben als Schriftsteller, glaube ich, auch gar nicht interessiert hat, wurde er nie so geschätzt in der Literatur, wie es ihm eigentlich gebührt.