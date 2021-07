"Shakespeare war ordinärer als ich"

Globe Wien in Neu Marx Mit dem Globe Wien (3., Karl Farkasgasse 19) entsteht in Neu Marx ein neuer und in seiner Form in Österreich einzigartiger, temporärer Theaterraum. Inspiriert in Form und Ausstattung von Shakespeares historischem Globe Theatre (1599 in London eröffnet), bietet das Globe Wien einen zeitgemäß ausgestatteten Raum im Stil des berühmten Elisabethanischen Vergnügungszentrums. Mit einem speziellen Bühnen- und Raumkonzept von Art for Art wird das Globe Wien in der Marx Halle errichtet – für 600 bis 1050 Besucher in Sitzreihen bzw. Logen.

Stück Die unglaubliche Tragödie von Richard III. Eine Komödie von Michael Niavarani frei nach William Shakespeare Produktion: Niavarani & Hoanzl GmbH. Regie: Vicki Schubert Mit Hemma Clementi, Pia Strauss, Michael Pink, Manuel Witting, Oliver Rosskopf, Georg Leskovich, Bernhard Murg und Michael Niavarani

Termine & Karten 7. –11., 14. –18., 20.–24., 27. – 30. Oktober; 2., 7. + 8., 12. + 13., 19. + 20., 29. + 30. November (20 Uhr) Vorverkauf: www.oeticket.com 01/96096 www.wien-ticket.at 01/58885