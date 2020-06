Michael Moore: Das Leben eines Querschlägers

Michael Moore hörte noch ein drittes Wort. Er war 2003 wegen seiner kritisch-grotesken Doku über die US-Waffenlobby "Bowling For Columbine" auf die Bühne gerufen worden und hatte seine Rede dafür verwendet, um gegen den Irak-Krieg aufzutreten und über Präsident Bush zu schimpfen.

Moore, eilig nach "hinten" getrieben, hörte "Champagner?" und "Breathmint?" – und als drittens: "Arschloch!" Das schrie ihm ein Bühnenarbeiter ins Ohr.

Allein diese Geschichte ist es wert, "Here Comes Trouble – Mein Leben als Querschläger" zu lesen. Eine Mischung aus Autobiografie und Comedy, die am Montag mit 35.000 Exemplaren in den Handel kommt. Man weiß nie genau, was stimmt.