Köhlmeier, Sargnagel und Oravin bei Deutschem Buchpreis im Rennen

Drei Österreicher haben heuer die Chance auf den Deutschen Buchpreis: Auf die Longlist der Auszeichnung schafften es am Dienstag Michael Köhlmeier mit "Das Philosophenschiff", Stefanie Sargnagel mit "Iowa" und Max Oravin mit "Toni & Toni". Insgesamt wurden 20 Autorinnen und Autoren in die nächste Runde befördert. Die Shortlist mit den sechs besten Romanen wird am 17. September veröffentlicht. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 14. Oktober verkündet.

Der Deutsche Buchpreis, der am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse verliehen wird, gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 vergeben. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro.