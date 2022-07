Michael Kiwanuka: Soul mit Herz und Seele statt Imponiergehabe

Kiwanuka findet die richtige Balance zwischen den beiden Polen – in der Zusammenstellung des Programms genauso, wie innerhalb der Songs, die schwierige Themen auch mal mit bewegenden Rhythmen auflockern.

Dass all das an diesem milden Sommerabend so einnehmend wirkt, liegt sicher auch an der entspannten Atmosphäre in der Metastadt, einem Arena-ähnlichen, aber weit größeren Gelände. Aber vor allem daran, dass manchmal simples Musikmachen und unaufdringliche Bühnenpräsenz nicht nur genug, sondern besser sind, als pompöses Showspektakel oder unbändige Sound-Experimente.