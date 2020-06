Nette Erinnerung an die Vergangenheit

So hört man auf "Xscape" alles, was man an Jackson in den 80ern geliebt hat: Das Stöhnen, die Kiekser, sein zerbrechliches Stimmchen. Und all das ist verbunden mit den Disco-Sounds von damals und einer Prise Elektronik der Jetztzeit. Schlecht ist das nicht. So (oder in etwa so) könnte sich Jackson das Endergebnis vorgestellt haben.

Zwar wird seine berühmte Stimme gelegentlich von Streicher-Bombast ("Love Never Felt So Good" und "Loving You") zugeschmiert oder von zu modernen Bässen bedrängt. Trotzdem ist "Xscape" für Normalsterbliche eine nette Erinnerung an damals. Und für Hard-Core Fans ohnehin das Schlaraffenland.