Michael Heltau (vielleicht) zum letzten Mal auf der Burg-Bühne

... die Wahl von David Schalko als Gesprächspartner für das große Finale Weil ich hoffe, dass er möglichst wenig über mich weiß und mir daher Fragen stellt, die jene, die viel über mich wissen, nicht stellen würden. Es wäre ja viel zu einfach, mit einer Kollegin, einem Kollegen, der von mir so unendlich geschätzten Karin Bergmann oder einem Journalisten zu plaudern. Bei David Schalko weiß ich nicht, was passieren wird. Das wird ein Gespräch ganz ohne Netz. So etwas mag ich gern.

... das Theater von heute Man vergisst heute so oft, worum es eigentlich geht: Um das Stück. Ein gutes Stück, egal, ob von Goethe, Schiller, Kleist, Lessing, Shakespeare oder Brecht – das ist ja schon ein Goldklumpen an sich. Ein Goldklumpen, den Schauspieler dann nur zum Glänzen bringen müssen. Um mehr geht es nicht. Das Theater heute verschanzt sich allzu gern hinter einer gigantischen Bühnenmaschinerie, hinter dem Performativen. Das hat auch Peter Handke sehr schön in seiner Dankesrede bei der Nestroy-Gala gesagt. Und auch ich halte es eher mit Peter Brook, der szenisch den ,leeren Raum‘ propagiert hat. Übrigens auch so ein Theatermagier, wie es ein Giorgio Strehler war.

... über beglückende Momente auf der Bühne Da gab es so viele. Alles mit Giorgio Strehler, mit Andrea Jonasson. Aber ganz früh auch mit Fritz Kortner, mit Gustav Manker oder mit der Wessely, der Thimig, der Bleibtreu, der und der und der ... da sind so viele Namen, so viele Erinnerungen. Und die meisten davon sind schön.

... über die Sprache Das Kostbarste! Die Sprache erst macht den Menschen aus. Obwohl auch Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren. Aber die Sprache ist in Gefahr. Wir leben heute in einer Zeit der Verknappung, der hemmungslosen Lautstärke. Das Brüllen ist wieder in Mode gekommen. Auf der Bühne und vor allem in der Politik. Wir leben in besorgniserregenden Zeiten, weil wir das Zuhören verlernen. Ich muss doch nicht brüllen, um etwas zu sagen. Im Gegenteil. Eine kleine, winzige Nuance, ein fein gesetzter Zwischenton kann sehr viel mehr aussagen, als diese hirnlose Brüllerei. Ich hätte übrigens Shakespeare oder Pinter immer gern auf Englisch gespielt. Ja, es gibt hervorragende Übersetzungen. Aber ein Shakespeare im Original ist eben noch einmal etwas anderes.