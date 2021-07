Michael Amon über die Hölle Internat

"Beschissen" ist in diesem Buch vieles, und es gibt viel "Scheißdreck". Und dauernd ist der Hauptdarsteller besoffen, was am Ende dazu führt, dass er im geblümten Frotteebademantel seiner Freundin auf die Straße rennt.



Verständlich, denn erstens sagt sein Freund dauernd "Halt die Klappe" zu ihm und zweitens hat er es mit einem wirklich bösen Gegenspieler zu tun, einem "verdammten Schwein" (wahlweise "aalglatte Sau"). Noch dazu sehr fruchtbar: "Dieses Schwein hat sie befruchtet." (...) "Irgendwie hat er es hinbekommen, er hat ihnen dieses Kind gemacht ..." Wie er das wohl gemacht hat?



Die Geschichte um Totengräber Max und seine Freundin Hanni vom Würstelstand, von deren großen Brüsten oft die Rede ist, ist spannend. Und weitgehend originell. Freilich, einen superintelligenten Bösen, der aus dem Gefängnis heraus Schreckliches anstellt, kennt man spätestens seit Hannibal Lecter. Dennoch ist " Für immer tot ", der zweite Max-Broll-Krimi des 38-jährigen Innsbruckers Bernhard Aichner ein aufregendes Buch.

Eine Frau wird lebendig begraben, irgendwo im Wald. Ihr Handy ist die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die Polizei kann das Handy nur in einem Umkreis von acht Kilometern orten. "Der Netzbetreiber sagt uns nicht mehr."



Aichner vertraute bei seinen Recherchen auf einen Innsbrucker Polizisten. Da kann man nur hoffen, dass man, wenn's denn sein müsste, in Wien und nicht in Innsbruck begraben wird: Die Wiener Polizei verwendet in so einem Fall einen IMSI-Catcher, mit dem die auf der Mobilfunk-Karte gespeicherte "International Mobile Subscriber Identity" gelesen und der Standort genau bestimmt werden kann.

Am Ende landen zwei Handys in der Fritteuse. - Barbara Mader





KURIER-Wertung: **** von *****