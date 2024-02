MGMT bringen neues Album heraus: "Loss Of Life"

"Loss of Life" ist ein Album mit optimistischen und melancholischen Tönen, ein Album mit Songs, die unter die Haut gehen und das Potenzial besitzen, zu zeitlosen Klassikern zu werden. "Loss of Life" ist ein buntes Sammelsurium aus poetischen und lebensbejahenden Songs.

Sechs Jahre nach ihrem letzten Werk melden sich MGMT eindrucksvoll mit ihrem neuen Album "Loss Of Life" zurück. Auf der neuen Platte dreht sich – anders als der Titel es erwarten lässt – viel um das Thema Liebe. Mit vorwiegend ruhigen, verträumten Melodien zeigt das Duo wieder einmal, wie vielschichtig und experimentierfreudig es ist.

Zum ersten Mal kollaboriert das Duo, bestehend aus Andrew VanWyngarden und Benjamin Goldwasser, auch mit einem weiteren Künstler: Für den Song "Dancing in Babylon" arbeiteten sie mit dem nicht-binären französischen Künstler "Christine and the Queens" zusammen. Entstanden ist ein herzerwärmender Elektropop-Song mit Synth-Elementen, der die Herzen höher schlagen lässt und mit seinem schwungvollen Refrain glatt zum Tanzen animiert.