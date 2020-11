Memoiren von Oliver Stone: Aus dem Leben einer Legende

Was bewegt Sie heute noch, einen Film zu machen? Haben Sie noch dieselbe Leidenschaft?

Ich hatte sie 2016, als ich „Snowden“ drehte. Das war ein extrem schwieriger Film. Wir konnten keine amerikanische Finanzierung aufstellen. „Snowden“ ist in Wirklichkeit eine deutsche Produktion. Er wurde auch in München gedreht.

Sie machten einen Film über Ihren ehemaligen Studienkollegen…

Ja, „W“ über Bush junior. Für mich war das eine Vater-Sohn-Tragödie von shakespearischen Dimensionen. W startete den Irakkrieg, um das zu beenden, was sein Vater im Golfkrieg nicht geschafft hatte.

Wie denken Sie über den derzeitigen Zustand Amerikas?

Amerika hat großen Bedarf nach alternativen Medien. Jeder, vor allem in den Fernsehmedien, folgt demselben Denkprozess, auch wenn manche gegenteilige Meinungen vertreten. Wo sind die Freidenker, die Andersdenker? Wir befinden uns in einer Revolution, die Menschen haben Gründe, warum sie der Polizei misstrauen, warum sie eine Reform fordern. Ich hoffe nur, dass wir das möglichst friedlich lösen können, denn ich habe die Marcos-Revolution in den Philippinen miterlebt, und die Proteste gegen Nixon, als er 1970 Kambodscha eingenommen hat, und da wurde NYU, die New Yorker Uni, besetzt und zerstört. Es war wie die Französische Revolution, wo alle Reden geschwungen, gebrüllt und alles zerstört haben, und die Lautesten wurden die neuen Leader. Das ist Anarchie. Ich sehe Revolutionen wie Surfen. Du musst die Welle reiten, bis du auf der anderen Seite herauskommst.