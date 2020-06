Melissa Etheridge: Zwischen Liebe & Angst

"Ich habe gelernt, warum Zellen von Krebs befallen werden, dass die Balance von physischem und emotionalem Wohlbefinden stimmen muss, um gesund zu bleiben", sagt sie. "Diese Balance kann ich nur halten, indem ich mich für die Liebe für etwas anstatt für die Angst davor entscheide. In dem ich mich im Job darauf konzentriere, dass ich eine fantastische Live-Karriere habe: Wer kann schon nach so vielen Jahren nach Wien kommen und immer noch genug Karten verkaufen?" Über diese Wahl der Sichtweise – auch in anderen Situationen des täglichen Lebens – singt Etheridge auf ihrem jüngsten Album "Fearless Love". Am eindrucksvollsten in der Ballade "Gently We Row", in der es um die ältere Tochter geht.