"Squid Game" oder "Cassandra" - was zieht auf Netflix?

Trotzdem abgesetzt

Will man in diesen Charts die Antwort darauf finden, warum manche Serien sehr schnell und teils unerwartet gecancelt werden, bleibt man ratlos. Die charmante Krimikomödie „The Residence“ etwa brachte es mit 257 Millionen gesehenen Stunden und 33 Mio. Views auf den passablen 23. Platz und wurde trotzdem abgesetzt.

Tatsächlich könnte man bei der Analyse der Daten annehmen, dass sich Netflix mal zurücklehnen will, zumal fast die Hälfte der Produktionen, die aufgerufen werden, schon ungewöhnlich alt sind. „Orange is the New Black“ (startete 2013) hatte demnach in dem Zeitraum mehr Interessenten als ganz neue Serien wie „Black Doves“ mit Keira Knightley.