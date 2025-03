Netflix-Dystopie: Ist "The Electric State" wirklich der schlechteste Film des Jahres?

Es sind die 1990er-Jahre, aber irgendetwas ist anders. Als Michelle (Millie Bobby Brown, „Stranger Things“) und ihr Mathegenie-Bruder über den College-Campus gehen, wird Chris von einem jungen Soldaten angepöbelt. Ausgerechnet die Comic-Figur auf seinem T-Shirt erzürnt den Uniformierten. Wofür „Kid Cosmo“, der mit seinem runden Grinsekopf nun wirklich harmlos aussieht, als Symbol steht, zeigt dann ein rascher Nachrichtenzusammenschnitt: Walt Disney hat in den 60er-Jahren damit begonnen, Roboter in seinen Vergnügungsparks einzusetzen, seither haben sie sich in der ganzen USA als Hilfsarbeiter durchgesetzt. Nun folgte der Aufstand der Maschinen und der Krieg der Roboter gegen die Menschen.

Erst die Erfindung des Neurohelms, der es ermöglicht, menschliches Bewusstsein in eine leistungsfähigere Drohne zu übertragen, verhinderte eine drohende Niederlage der Menschheit. Der Krieg wurde gewonnen, aber die Menschen haben nicht viel davon, hängen sie doch jetzt apathisch rum und lassen ihre Drohnen die Arbeit machen.

In diese dystopische Welt steigt „The Electric State“ ein, mit 300 Millionen Dollar Budget einer der teuersten Netflix-Filme. Michelle hat Eltern und Bruder mittlerweile bei einem Autounfall verloren. Aber plötzlich steht Blechsmiley Kid Cosmo vor ihr und macht ihr klar, dass Chris’ Geist in ihm steckt – er also noch lebt. Sie macht sich auf die Suche nach ihm in der sogenannten Exklusionszone, in die alle Roboter verbannt wurden. Auf dem Weg gabelt sie einen Han-Solo-artigen Gauner (Chris Pratt) auf, der seinerseits (verbotene) maschinelle Begleitung hat.