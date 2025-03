Valerie Pachner über Netflix-Thriller "Delicious: "Es kann ganz plötzlich vorbei sein"

Letztlich sind es oft die physischen Herausforderungen, die am schwierigsten sind (lacht). Diesmal war es eine Szene, wo ich im Meer schwimme. Wir haben 2023 in der Provence, bei Avignon, gedreht, wo es einen ewig langen Sommer gab und richtig heiß war. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf die Szene am Meer gefreut. Aber genau in der Woche, an der wir ans Meer gefahren sind, hat das Wetter gewechselt und es wurde plötzlich richtig Herbst. Wir standen während der Drehpausen in Jacken am Strand und mussten dann ins kalte Wasser gehen. Das war ein bisschen herausfordernd (lacht).

KURIER: Frau Pachner, in „Delicious“ spielen Sie eine reiche Ehefrau namens Esther, die sich an einen jungen Franzosen verliert und ihre geamte Existenz in Frage stellt. Was hat Sie an dieser Rolle interessiert?

Der „Eat the Rich“-Thriller ist derzeit hoch im Kurs. Auch auf Netflix: Ein Underdog schleicht sich in höchste Gesellschaftskreise ein und delektiert sich an deren Niedergang. In dem Mystery-Schocker „Delicious“ von Nele Mueller-Stöfen spielt die österreichische Schauspielerin Valerie Pachner eine Superreiche, die mit ihrer Familie Luxusurlaub macht. Alles ändert sich, als eine junge Frau als Haushälterin bei der Familie zu arbeiten beginnt und Böses im Schilde führt.

Wie haben Sie sich dieser Frage gestellt?

Als ich nach der Schule ein Jahr in Honduras lebte, habe ich zum ersten Mal ganz klar die sozialen Unterschiede gesehen, die es in der Welt gibt und die keineswegs naturgegeben sind, sondern strukturell am Laufen gehalten werden. Ich hatte damals stark das Bedürfnis, etwas zu ändern, und internationale Entwicklung studiert. Gleichzeitig bin ich aber auch schnell an die Grenzen dessen gestoßen, was man persönlich ändern kann. Das ist eine extrem schwierige Frage. Ich glaube aber, dass man nur gemeinsam zu einer Lösung kommen kann. Deswegen muss man im Gespräch bleiben, über die Ungleichheiten in der Welt reden, sich selbst befragen im Sinne von „check your privileges“ – und genau das versucht auch dieser Film.

Es gibt einen vergleichbaren Film namens „Saltburn“, in dem sich ein Underdog bei Superreichen einschleicht. Als Zuseherin ist man tendenziell auf seiner Seite. In „Delicious“ bleiben die Sympathien klar auf Seiten der reichen Familie. Warum diese Perspektive?

Ich glaube, es geht darum, als Zuseherin die eigenen Privilegien zu finden und sich mit denen zu identifizieren, denen es gut geht und die sagen: „Ich bin die Welt.“ Mit denen will man als Publikum mitgehen. Und dann dringt plötzlich etwas ein, das diesen Status verändern und unterlaufen will. In „Delicious“ haben sich die jugendlichen Eindringlinge radikalisiert und agieren wie Monster – ganz so, wie das im Film verwendete Zitat von Gramsci: „Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Jetzt ist die Zeit der Monster.“ Deswegen hat der Film für mich auch so eine Dringlichkeit im Sinne von: Wir müssen aufpassen, dass sich die Gesellschaft nicht so radikalisiert, dass es dann irgendwann zu spät ist. Dazu fällt mir der Fall in den USA ein, wo jemand einen Versicherungschef erschossen hat und für diese Tat bei vielen Menschen Zustimmung fand. Dass es soweit kommt, ist schon krass. Deswegen finde ich, dass es eine Art von Dringlichkeit gibt. Man lebt so in seinem angenehmen Leben dahin, wie auch meine Figur in „Delicious“. Aber man sollte Bewusstsein dafür entwickeln, was und wie man eigentlich lebt – sowohl im gesellschaftlichen wie auch im persönlichen Bereich.