"Eat the Rich“-Thriller auf Netflix: Die neue Haushälterin führt nichts Gutes im Schilde

Klassenkampf ist derzeit beliebtes Thriller-Thema und gipfelte in Publikumshits wie „Parasite“, „Triangle of Sadness“ oder „Saltburn“: Ein Underdog schleicht sich in höchste Gesellschaftskreise ein und delektiert sich an deren (moralischen) Verfall.

Auch Netflix hat längst die Vorzüge eines luxuriösen Settings entdeckt, innerhalb dessen die Reichen und Schönen Richtung Abgrund taumeln. Mit ihrem schauwertstarken Langfilmdebüt „Delicious“ (abrufbar auf Netflix) liefert die Schauspielerin Nele Mueller-Stöfen einen schwelenden Mystery-Thriller mit der österreichischen Schauspielerin Valerie Pachner und ihrem deutschen Kollegen Fahri Yardim in den Hauptrollen.