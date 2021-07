"Mein Job war, Kunst teuer zu machen"

Bild

Mit demdes Künstlers als Außenseiter und Rebell fängt, der 1963 als Sohn von Hamburger Geschäftsleuten geboren wurde und sein Studium in Wien absolvierte, wenig an: Die Künstler seien heute Teil der Elite, die ihre Werke kauft, sagte. Einige wenige - wie etwa der Sammlerliebling) - seien auch fast so reich wie ihre Klienten.

Vieles ließe sich an dieser abgekoppelten Welt auch kritisieren - etwa, dass im Top-Segment des Kunstmarktes immer mehr wichtige Kunst in Depots und Zollfreilagern verschwindet und für Museen und Ausstellungen schwer greifbar wird. Doch entsprechende Töne hörte man aus Meyers Mund nicht. Der Experte, der seine Karriere einst beim Kunsthändler Czeslaw Bednarczyk in der Wiener Dorotheergasse begann und seit seinem Abgang bei Sotheby’s 2013 privat Kunstkäufe vermittelt, spielt einfach nach den Regeln des Systems. "Der Kunstmarkt", sagte er, "ist ein großes Tier, das immer Futter will. Doch er füttert auch viele Menschen."