Medienkunstpionier Herbert W. Franke im Alter von 95 Jahren gestorben

Der österreichische Science-Fiction-Autor, Medienkünstler, Höhlenforscher, Mitbegründer der Linzer Ars Electronica und Physiker Herbert W. Franke ist am Samstag im Alter von 95 Jahren in der Nähe von München verstorben, wie seine Familie der APA mitteilte. Zu seinem 95. Geburtstags am 14. Mai widmete ihm die OÖ Landes-Kultur GmbH noch eine Ausstellung im Francisco Carolinum in Linz.

"Universalgenie"

"Ob im wissenschaftlichen oder im künstlerischen Bereich, Herbert W. Franke war ein Universalgenie, ein echter Pionier von Weltrang mit außergewöhnlichen Werken und großen Leistungen", würdigte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer den verstorbenen Franke. "Es macht uns glücklich, dass wir seinen Wunsch nach einer Ausstellung in seinem Heimatland noch zeitgerecht erfüllen konnten." sagte Alfred Weidinger, Geschäftsführer OÖ Landes-Kultur GmbH, anlässlich des Ablebens des Künstlers.