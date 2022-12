Zu Guttenberg reiste unter anderem in die durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine völlig zerstörte Stadt Butscha. Er trifft Opfer, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und dessen Bruder Wladimir. In Gesprächen mit früheren Spitzenpolitikern stellt zu Guttenberg zudem die Frage, wie Putin, der einst vor dem Deutschen Bundestag den Friedensengel gab, den Westen immer stärker von Russlands Gas abhängig machen konnte. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sagt, „ein direktes Beschäftigungsverhältnis mit einer ausländischen Macht“ stehe einem Ex-Regierungsmitglied „eher nicht“ zu. Gemeint ist Parteikollege Gerhard Schröder, der kurz nach seiner Zeit als Bundeskanzler bei Gazprom anheuerte.

Die Doku zeichnet auch nach, wie Putin mit Gegnern verfährt. Marina Litwinenko spricht über den Vergiftungstod ihres Ehemanns Alexander Walterowitsch Litwinenko. Zu Guttenberg trifft Putin-Kritiker wie Schach-Weltmeister Garri Kasparow, Ex-Oligarch Michail Chodorkowski und Aktivistinnen der Punkrock-Band Pussy Riot.