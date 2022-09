"Zielgruppe in der Schulklasse": ZiB Zack Mini sorgt für Aufregung

Eltern reagieren mit Unverständnis

In den sozialen Medien trifft die Sendezeit des Formats auf Unverständnis. Eltern kommentieren, dass ihre Kinder um die Uhrzeit in der Schule oder im Kindergarten seien. Eine Nutzerin meint: "Um diese Zeit hockt die Zielgruppe in der Schulklasse, da hat sich ja wirklich wer was überlegt." Eine andere kommentiert: "Also meine Kinder, also die Zielgruppe würde ich sagen, sitzen um diese Zeit in der Schule."

Das Format ist am Vortag ab 15 Uhr bei orf.at in der Videoleiste zu finden und wird tags darauf im ORF 1 kurz nach acht ausgestrahlt und auch auf Social Media geteilt. Dass die ZiB Zack Mini um diese Sendezeit läuft, ist nicht neu. Am 17. März, lief die Premiere der Sendung kurz nach acht Uhr morgens - schon damals reagierte man auf die Uhrzeit mit Unverständnis, wie eine Userin schreibt: "Um 8 Uhr haben die Kids Schule und um 15 Uhr sind viele noch im Hort… super Zeiten!". Aber auch an Lob für das Format an sich wurde nicht gespart.