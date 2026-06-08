"ZDF-Fernsehgarten": Schlagersängerin fällt von der Bühne

Schlagerstar Marina Marx ist während eines Auftritts im "ZDF-Fernsehgarten" von der Bühne gestürzt, hat sich davon aber nicht in ihrer weiteren Performance stören lassen.

Die Sängerin ("Wahrheit oder Pflicht") stolperte mit ihren High Heels über den Rand der offenen Plattform und lag kurzzeitig in einer Nische hinter der Bühne, wie in den Live-Bildern der Schlagersendung zu erkennen ist. Den Rest des Songs "Bella Italia è Amore", den sie mit ihrem Kollegen Nino de Angelo sang, gab sie dann barfuß zum Besten.