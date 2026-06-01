Teure Tickets, kurze Show: Türkische Fans sauer auf Travis Scott

Ein Auftritt des US-Rappers Travis Scott in Istanbul hat türkische Fans verärgert. Viele von ihnen beschwerten sich etwa in sozialen Medien darüber, dass der Musiker am Sonntagabend nur rund 20 Minuten auf der Bühne stand. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, betrat Scott die Bühne bereits mit einer Stunde Verspätung.

Das Konzert, das in der Eventlocation „Tersane Istanbul Grand Factory“ stattfand, hatte schon seit Monaten für große Vorfreude gesorgt und zog Tausende von Besuchern an.