„Wunderbare Jahre“-Star Fred Savage gefeuert

Wer über die „Lächerlichkeit“ zu entscheiden hat, ist im Showbusiness zunehmend ein heikles Thema, wie auch der Fall des Schauspielers Frank Langella zeigt: Er sollte in „The Fall of the House of Usher“, einer Netflix-Miniserie auf Basis der Erzählung von Edgar Allan Poe, die Hauptrolle spielen, wurde aber im April gefeuert.

Der Grund dafür war, dass Langella in einer Liebesszene die Beine seiner Co-Schauspielerin, die in der Geschichte seine Frau darstellt, berührt hatte. Dies war offenbar nicht abgesprochen und wurde als Übergriff aufgefasst.

In einem offenen Brief setzte sich Langella nun zur Wehr. „Ich habe eine Rolle und die Chance, in Hinkunft Geld zu verdienen, verloren“, schrieb er. „ Vor allem wurde meine Reputation zerstört. Diese Demütigungen sind, in meiner Ansicht, die wahre Definition von inakzeptablem Verhalten.“