Wie eine TV-Doku Deutschlands Bundestrainer unter Druck bringt

Sechs Folgen hätte die Amazon-Doku „All or Nothing“ über die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar im vergangenen Winter umfassen sollen. Vier sind es geworden. Dieser Fakt allein unterstreicht, was da in der Wüste alles in die Hose gegangen sein muss, bis das zweite Vorrunden-Aus in Serie des DFB-Teams bei einer Weltmeisterschaft besiegelt war.

Der Blick hinter die Kulissen, der ab Freitag zu sehen ist, zeigt eine Mannschaft, die in vielen Momenten nicht wie eine solche agiert und einen Trainer, der zwar durch seinen umgänglichen Stil Sympathien gewinnt, bei der Führung seines Teams aber nicht immer ein glückliches Händchen zu haben scheint und auch Fehler zugibt.