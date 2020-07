"Wer sieht das denn?!" mit Ruth Moschner: In dieser Show muss man genau hinschauen

Show-Offensive bei ProSieben

Wer den Eindruck hat, dass sich gerade viel im Showbereich bei ProSieben tut, irrt nicht – der Sender hat erst vor Kurzem bekannt gegeben, weniger US-Serien zeigen zu wollen und stattdessen verstärkt auf eigene Show-Formate zu setzen. Wiederholungen von „The Big Bang Theory“, „Simpsons“ & Co, die große Teile des Tagesprogramms dominieren, bringen nicht mehr die großen Quoten-Erfolge, wie der Branchendienst DWDL kürzlich analysierte. Wobei nicht jede Show zwingend zum Hit wird – wie etwa „Renn zur Million ... wenn du kannst“ oder „Die Liveshow bei dir zuhause“ zeigten.

Die angekündigte Show-Offensive wird übrigens auch am kleinen Bildschirm fortgesetzt: So wurde die Handy-Quizz-App Quipp von ProSiebenSat.1Puls4 eben erst erweitert, in bis zu 30 Shows kann man nun Wissen und Schnelligkeit am Smartphone testen.

Wie sich die Quiz-Kandidaten im TV heute schlagen werden, darauf darf man gespannt sein – ebenso wie auf die Einschaltquoten.

Info: „Wer sieht das denn?!“, ab heute, 20.15 Uhr, ProSieben