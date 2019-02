Wenn Gemälde töten: "Die Kunst des toten Mannes" auf Netflix

Unglaubwürdig? Naja. Der Film, der Ende Jänner auf dem Sundance-Festival Premiere feierte und nun auf Netflix zu sehen ist, spielt nämlich in der aufstrebenden Kunstmetropole Los Angeles, wo sich kalifornischer Fitnesskult und Intellekt treffen und wo – welch Zufall – vor Kurzem auch die ultrahippe Kunstmesse „Frieze“ ihre Premiere an der US-Westküste feierte: In diesem Sinn liegt der Charakter mit dem seltsamen Namen Morf Vandewalt voll im Trend.

Der Idee, dass Marketing und Timing in der Kunstwelt alles sind, folgt auch die Story von „Die Kunst des toten Mannes“. Eine Galeriemitarbeiterin (Zawe Ashton) entdeckt darin in ihrem Haus eine Leiche; in der Wohnung des Verstorbenen findet sich ein Schatz von Gemälden, die umgehend als großartig eingestuft werden. Nicht nur die coole Galeristin Rhodora Haze ( Rene Russo) riecht den fetten Braten, auch Kritiker Vandewalt (Gyllenhaal) will sich als Autor einer Werkmonografie in die Kunstgeschichte einschreiben. Leider aber kommen alle Personen, die mit den Bildern in Kontakt gerieten, bald auf blutige Art ums Leben.

Satire trifft bei der Produktion also auf Splatter-Horror. Die Frage nach dem „Warum “ beantwortet Regisseur Dan Gilroy nicht wirklich. Naheliegend ist, dass die oberflächlichen Szenemenschen, die stets nur den Profit und das eigene Renommee im Auge haben, ihre gerechte Strafe erleiden.