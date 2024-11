Welche Ängste Gedeon Burkhard vor „Licht aus“ hatte

Verständnis

Ein Teilnehmer, Timur Turga, war an eine solche Situation schon davor gewöhnt – er ist blind. Ob die von Nachtsichtkameras aufgezeichnete Show mehr Verständnis für Menschen ohne Sehvermögen bringe? „Sicherlich“, sagt Burkhard, „wenn man sich für einen so langen Zeitraum in ein ähnliches Lebensgefühl versetzt, bleibt das nicht aus. Die neuen Erkenntnisse waren aber mannigfaltig. Nach fünf Tagen ohne Handy, ohne jegliche Ablenkung, in absoluter Dunkelheit, geht man doch anders in sich als gewohnt. Jedenfalls haben sich alle Ängste, die ich im Vorfeld hatte, nicht bewahrheitet.“

Welche waren das?

Burkhard: „Ich hatte zum Beispiel die Befürchtung: Was passiert, wenn ich im Dunklen aufwache und im ersten Moment nicht weiß, wo ich bin. Aber, es war dann alles wie eh und je. Außer, dass man das Licht nicht anmachen konnte und auf dem Weg zur Toilette gerne mal über etwas drüber geflogen ist. In der ersten Nacht war das noch eine Herausforderung, aber irgendwann hat man das auch heraußen.“