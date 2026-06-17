"Der Wegscheider" beschäftigt Verfassungsgerichtshof
ServusTV geht wegen der Kommentare des einstigen Chefs Ferdinand Wegscheider vor den Verfassungsgerichtshof. Eine Sprecherin des Verfassungsgerichtshofs bestätigt dem Mediennachrichtendienst DWDL, dass eine Beschwerde in dem Fall vorliegt. "Der VfGH wird die Beschwerde frühestens Ende September/Anfang Oktober behandeln bzw. darüber entscheiden", erklärte die Sprecherin.
Keine Satire
"Der Wegscheider", als Satire ausgeschildert, ist hoch umstritten. Wegscheider zog darin u. a. die Wirkung von Corona-Impfstoffen in Zweifel und zweifelt auch an, dass der Mensch am Klimawandel mitschuldig ist.
Schon 2021 ging der Presseclub Concordia gegen den Wochenkommentar. Nach einigem Hin und Her entschied das Bundesverwaltungsgericht vor wenigen Wochen in zweiter Instanz, dass Wegscheider in dem Format in gleich mehreren Fällen gegen das Objektivitätsgebot verstoßen habe. Es stellte fest, es handle sich um keine reine Satiresendung, sondern um eine "stark meinungsorientierte Kommentierung des Geschehens mit bloß satirischer Note".
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