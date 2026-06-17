"Der Wegscheider" beschäftigt Verfassungsgerichtshof

ServusTV geht wegen der Kommentare des einstigen Chefs Ferdinand Wegscheider vor den Verfassungsgerichtshof. Eine Sprecherin des Verfassungsgerichtshofs bestätigt dem Mediennachrichtendienst DWDL, dass eine Beschwerde in dem Fall vorliegt. "Der VfGH wird die Beschwerde frühestens Ende September/Anfang Oktober behandeln bzw. darüber entscheiden", erklärte die Sprecherin.

Keine Satire "Der Wegscheider", als Satire ausgeschildert, ist hoch umstritten. Wegscheider zog darin u. a. die Wirkung von Corona-Impfstoffen in Zweifel und zweifelt auch an, dass der Mensch am Klimawandel mitschuldig ist.