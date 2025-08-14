"We Are Lady Parts": Fünf Muslimas mischen den Punkrock auf

Bühnen sind der Horror für Amina (Anjana Vasan). Sobald sie vor Publikum steht, rebelliert ihr Körper – und die Gitarristin muss sich übergeben. Nur logisch also, dass die Londonerin selbst keine Gigs spielt und sich lieber aufs Unterrichten konzentriert, auf ihr Biologiestudium und auf die Suche nach einem angemessenen Ehemann. Doch dem Wunsch nach einem beschaulichen Leben kommt eine Punkband in die Quere.

Die britische Comedy-Serie „We Are Lady Parts“ (ZDF-Mediathek) erzählt von fünf jungen Muslimas, die sich dem Punkrock verschrieben haben. Sie schwärmen für Blink-182, singen sich in miesen Locations die Wut vom Leib und beten anschließend zusammen. Die Frauen spiegeln unterschiedliche Lebensrealitäten wider, tragen Hijab, Niqab oder gar kein Kopftuch; arbeiten als Uber-Fahrerin, Fleischhauerin oder verkaufen feministische Comics; sind verheiratet oder Single, hetero oder queer.