VÖZ-Ehrenpräsident und Medienmanager Werner Schrotta ist tot

Schrotta war auch in der Journalistenausbildung aktiv

Auch im VÖZ war Schrotta aktiv, wobei er von 1991 bis 1997 als Präsident an der Spitze des Verbands stand. Ab 1993 vertrat er den VÖZ im Board des Europäischen Zeitungsverbandes und war von 1998 bis 2000 dessen Präsident. 2002 wurde er zum VÖZ-Ehrenpräsidenten ernannt. Der Verband verdanke ihm "Mark- und Meilensteine", hieß es bei der Verleihung - u.a. die Gründung der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) in den 90er-Jahren oder auch die Gründung des Vereins "Zeitung in der Schule".

Wiederholt war Schrotta, der auch Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich ist, in der Journalistenausbildung aktiv. Er betätigte sich als Lehrbeauftragter an den Instituten für Publizistik der Uni Wien und Salzburg sowie als Vortragender bei Kursen des Kuratoriums für Journalistenausbildung.