Reuters News Report: Vertrauen in Nachrichten bleibt stabil

Das Vertrauen in Nachrichten ist in Österreich gegenüber dem Vorjahr stabil. Laut dem am Dienstag veröffentlichten "Reuters Institute Digital News Report" 2026 trauen 39,3 Prozent der Erwachsenen ihnen meistens. Der Wert liegt über dem globalen Schnitt von 37 Prozent, der einen Tiefststand seit 2015 markiert. Social Media wird speziell bei Jüngeren immer häufiger als Hauptnachrichtenquelle angeführt. Mit der Zahlungsbereitschaft für Onlinenews geht es hingegen wieder abwärts.

Wenig Vertrauen bei Menschen, die "ausgeprägt rechts" sind

Mit rund vier von zehn Befragten, die Nachrichten im Allgemeinen vertrauen, liegt zwar ein Rückgang gegenüber 2021 vor, als der Wert noch bei 46 Prozent lag, allerdings auch eine Besserung gegenüber 2024, als mit 35 Prozent ein Tiefpunkt erreicht wurde. Die Ergebnisse deuten laut Report darauf hin, dass das durch die Pandemie und die darauffolgende gesellschaftliche Spannungen belastete Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und Medien etwas stabilisiert wurde. Speziell Personen, die sich politisch als "Mitte-links" einstufen, haben überdurchschnittlich großes Vertrauen in Nachrichten (50,6 Prozent), gefolgt von "ausgeprägt links" (44,5 Prozent). Am unteren Ende des Nachrichtenvertrauens sind Menschen, die sich als "ausgeprägt rechts" einstufen, angesiedelt (32,4 Prozent).

Zwei Drittel vertrauen in ORF-Nachrichten

Mit Blick auf Marken werden die ORF-Nachrichten von 65,9 Prozent als vertrauenswürdig eingestuft - ein Anstieg um 2,7 Prozentpunkte gegenüber 2025. Auch "Der Standard" (63,1 Prozent) und "Die Presse" (61,5 Prozent) verzeichnen ein Plus. Regional- oder Lokalzeitungen sprechen 60,6 Prozent der Befragten ihr Vertrauen aus. Deutlich weniger stufen dagegen die Boulevardmedien "Heute" (36,5 Prozent), "oe24" (40,7 Prozent) und "Kronen Zeitung" (46,4 Prozent) als auch die Nachrichten bei ATV (42,4 Prozent) als vertrauenswürdig ein.

Social Media für jede zweite junge Person die Hauptnachrichtenquelle

Klassische Fernsehnachrichten werden nach wie vor am häufigsten als Hauptnachrichtenquelle (29,7 Prozent) angeführt. Soziale Medien (18,3 Prozent) holen allerdings auf und legten gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozentpunkte zu. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist Social Media bei fast jedem zweiten Befragten (46,7 Prozent) die dominierende Quelle für News - ein starker Anstieg gegenüber 2025 (33,1 Prozent). TV-Nachrichtenprogramme sind in dieser Altersgruppe deutlich seltener an erster Stelle (10,4 Prozent). Radionachrichten haben hier einen höheren Stellenwert (13,3 Prozent). Auf sie folgen Websites bzw. Apps von Zeitungen (12,7 Prozent) und gedruckte Zeitungen (8,8 Prozent).