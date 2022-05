Van der Bellen: "Für Pressefreiheit kämpfen"

Schrebergarten-Mentalität

Die Branche müsse sich modernisieren. Traditionelle Medien hätten es sich lange viel zu bequem in den "Schrebergärten der alten Gattungsbegriffe" gemacht. "Wir müssen raus aus der Komfortzone, in der wir die Gegenwart verwalten", sagte der Robert-Hochner-Preisträger. Dazu müsse auch Scheitern erlaubt sein. Derzeit fehle es in den Redaktionen an Widerspruch, Debatten und an einem Wettstreit von Ideen. Beim Alten müsse jedoch bleiben, dass sich Journalistinnen und Journalisten unbequem - auch gegenüber dem eigenen Arbeitgeber - verhalten, raus gehen, die richtigen Fragen stellen, alle Beteiligten hören und Fakten einordnen, so Thür.

Widrige Bedingungen in Russland

Ein zusätzlich vergebener Sonderpreis wurde an die ORF-Journalistinnen und -Journalisten Paul Krisai, Carola Schneider und Miriam Beller für ihre Arbeit unter widrigsten Bedingungen im Korrespondentenbüro in Moskau verliehen. Krisai erinnerte daran, dass man mittlerweile Geld- und Haftstrafen in Russland für die Verbreitung von angeblichen "Falschinformationen" über den Krieg riskiere. Nicht einmal unter dem Sowjetregime habe eine solche konkrete Strafandrohung bestanden, so der Büroleiter.