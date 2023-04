US-Moderator Jerry Springer gestorben: Seine Show prägte die TV-Landschaft

Springer selbst, der seit 1973 mit seiner Ehefrau Micki verheiratet war und eine Tochter hatte, hatte in Interviews immer wieder betont, dass er in der Show eigentlich wichtige Themen besprechen habe wollen und dass ihm vieles an der Sendung peinlich sei. Neben der „Springer Show“ moderierte er danach noch weitere, spielte in mehreren Filmen mit, nahm an Entertainment-Sendungen wie „The Masked Singer“ teil, schrieb Bücher - und dachte öffentlich über neue Bewerbungen für politische Ämter nach, entschied sich aber immer wieder dagegen.

Eigentlich sei er niemand besonderes gewesen, sagte Springer einmal in einem Interview. „Es gibt nichts, das ich habe, was man in die Talent-Kategorie verbuchen könnte.“ Er sei einfach ein „Trottel, der Glück gehabt hat“.