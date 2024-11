Unsichtbarer Scharfschütze: "Schakal"-Dreh führte auch nach Wien

Hochglanz-Thrillerserie „The Day of the Jackal“ mit Eddie Redmayne und Lashana Lynch auf Sky.

Alles an „The Day of the Jackal“ schreit: großes Kino. Dazu gehört bereits der Titelsong „This Is Who I Am“ von Celeste, der im James-Bond-Stil daherkommt. Der Titelheld ist freilich kein Spion im Dienste Ihrer Majestät. Der Schakal (gespielt von Oscar-Preisträger Eddie Redmayne) ist ein Auftragskiller der teuersten Sorte – absolut zuverlässig und wie ein Phantom. Er führt ein Doppelleben. Seine spanische Ehefrau Nuria (Úrsula Corberó) und deren Familie fragen sich zwar, warum Charles immer wieder ad hoc abreist, sie ahnen aber dennoch nichts vom wahren Brotberuf des britischen Gentlemans.

Die auf Sky abrufbare zehnteilige Serie ist die dritte Adaption des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth. Berühmt ist die Filmversion des austro-amerikanischen Regisseurs Fred Zinnemann aus dem Jahr 1973. Auch die Serie hat Österreichbezüge, wurde der erste Auftrag des „Schakals“ doch in Wien 22 gedreht. Dieser Handlungsstrang spielt aber in der Serie in München, dort soll der Killer Manfred Fest, einen Rechtspopulisten mit Kanzlerambitionen (Burghart Klaußner), um die Ecke bringen. In Kleinrollen sind Österreicher zu sehen: Lucas Englander als Sohn von Fest, Thomas Mraz als deutscher Ermittler. Der wortkarge Schakal tarnt sich übrigens als 65-jähriger deutscher Hausmeister, imitiert dessen Stimme und seilt sich auch noch Hunderte Meter an einer Glasfassade ab.

© Marcell Piti/SKY/Carnival / Marcell Piti/SKY/Carnival

Katz und Maus Nach dem aufsehenerregenden Job in München heftet sich der britische Geheimdienst an die Fersen des Schakals. Geheimagentin Bianca (Lashana Lynch) versucht – auch mit grenzwertigen Methoden – den Scharfschützen, der seine Opfer aus mehreren Hundert Metern trifft, aufzuspüren. Das Katz-und-Maus-Spiel zieht sich durch halb Europa – und der nächste millionenschwere Auftrag hat erneut Brisanz: Es soll einen milliardenschweren Tech-Guru treffen. Dieser wird von Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed in „The Crown“) gespielt. Entsprechend aufwendig gestaltet sich die Jagd, die eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Gespickt mit Star-Schauspielern (etwa Charles Dance aus „Game of Thrones“), Hochglanz-Optik und viel Action, lässt die Erzählung auch Platz für ein intensiveres Erörtern der Charaktere – man taucht also auch ins Familienleben der handelnden Personen ein. In dieser Form ist „The Day of the Jackal“ ein starkes internationales Statement von Sky, das ja im DACH-Raum leider keine Originals mehr produziert.