"Unfrosted": Jerry Seinfeld im Kampf der Cerealien-Giganten

Wir befinden uns Anfang der 1960er-Jahre: Die Konkurrenten Post und Kellogg’s belauern einander aus gegenüberliegenden Hochhäusern. Betriebsspionage ist an der Tagesordnung. Die einen schleusen über die Putzcrew Mopp-Kameras ein, die anderen nutzen schon Staubsauger-Kameras. Platzhirsch Kellogg’s räumt stets groß ab bei den Cerealien-Oscars (etwa in der Kategorie: am einfachsten zu öffnende Verpackung), doch mit einer Produktneuheit – die erwähnten Törtchen aus dem Toaster – wollen sie Kellogg’s den Rang ablaufen. Cabana holt sich Ex-Mitstreiterin Donna Stankowski (Melissa McCarthy) an Bord und wirbt sie von der NASA-Mondmission und deren drögen Astronautenessen ab.

Gemeinsam entwickeln sie Notmaßnahmen, um den drohenden Bedeutungsverlust abzuwenden. Und die Milchindustrie verfolgt die Entwicklung überhaupt mit Argusaugen, kommen die neuen Frühstückssnacks doch ohne Milchbeigabe aus.